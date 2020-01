Milano: calciatore 13enne denuncia insulto razzista "spero che ti venga il virus"

- Con un post Instagram a fine partita un ragazzino cinese di 13 anni ha denunciato di essere stato insultato durante un match tra il suo Idrostar - Academy Ausonia del girone primaverile dei giovanissimi 2006. "Spero che ti venga il virus come nei mercati cinesi", è la frase incriminata che sarebbe stata rivolta da un avversario al giovane che al 35esimo del secondo tempo è uscito in lacrime dal campo di gioco. La denuncia via social del 13enne è stata ripresa anche dalla società sportiva per la quale è tesserato. "Non si è fatto male, non è stato sostituito - si legge sulla pagine Facebook del Cesano Boscone Idrostar - È stato insultato, umiliato solo perché cinese, perché voi non lo sapete ma oggi funziona così. Il peggio arriva dopo, quando l'arbitro non prende nessun tipo di provvedimento e il mister della squadra Ausonia, e neanche i dirigenti, richiamano il proprio giocatore. Passa tutto inosservato, tra l'indifferenza generale". (segue) (Rem)