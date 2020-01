Milano: calciatore 13enne denuncia insulto razzista "spero che ti venga il virus" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla vicenda è intervenuta anche la società Academy Ausonia che in una nota scritta da Mario Benedetto, presidente dell'Ausonia 1931, "precisa che la nostra Associazione ha una storia di 88 anni dalla propria fondazione fatta non solo di risultati sportivi ma soprattutto di interventi nel delicato tessuto sociale della periferia di Milano. Non può essere certo un eventuale gesto di maleducazione di un ragazzo di 13 anni (su 460 tesserati) a infangare il nome e dignità dell'Ausonia". "Nelle prossime ore (la società è venuta al corrente ieri sera dell'accaduto) - continua il numero uno della società di via Bonfandini - procederemo con ulteriori approfondimenti in merito ai fatti di sabato e intanto abbiamo disposto, con l'avvallo del presidente del Cesano Boscone Leporatti, che il ragazzo in questione oggi stesso si presenterà all'allenamento del Cesano Boscone (accompagnato dai genitori e da un nostro dirigente) per scusarsi di essere andato comunque oltre i toni consentiti (ci auguriamo a causa della giovane età, dell'enfasi e della concitazione della partita). Ausonia - conclude il presidente Benedetto - condanna non solo ogni episodio di razzismo verso chiunque, ma anche un linguaggio e un atteggiamento che tra gli adolescenti troppo spesso denota mancanza di rispetto e di educazione". (Rem)