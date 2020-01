Imprese: Al via Cdp Academy–Corporate Mba, il master in collaborazione con Luiss Business School

- Prende il via Cdp Academy–Corporate Mba, il primo progetto di alta formazione aperto ai dipendenti del Gruppo Cdp e di otto società partecipate. Lo riferisce un comunicato stampa di Cassa depositi e prestiti (Cdp). Il master, organizzato in collaborazione con la Luiss Business School, che è stata selezionata al termine di un articolato processo, ha l'obiettivo di promuovere la crescita di manager al servizio del Paese, facendo leva sulle competenze e sul network di primarie realtà industriali che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo dell'economia italiana. Cdp Academy–Corporate Mba, presentato oggi dal Presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini e dall'amministratore delegato Fabrizio Palermo, coinvolge le società del Gruppo Cdp e le partecipate Ansaldo Energia, Fincantieri, Italgas, Open Fiber, Poste, Sia, Snam e Terna. Il nuovo master mette a fattor comune le competenze e i percorsi di crescita delle persone e favorisce il dialogo tra le sue eccellenze, in una logica di sistema. (segue) (Com)