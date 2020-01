Imprese: Al via Cdp Academy–Corporate Mba, il master in collaborazione con Luiss Business School (2)

- Il corso di alta formazione, della durata di due anni, si svolgerà a Villa Blanc, sede della Luiss Business School diretta da Paolo Boccardelli, e vedrà il coinvolgimento nelle docenze anche dei professionisti e dei manager delle società partecipanti. Per la prima edizione del master sono state selezionate 30 persone, dopo un processo altamente competitivo in più fasi, a cui hanno partecipato oltre 500 profili di professionisti delle società coinvolte nel progetto. Cdp Academy–Corporate Mba si inserisce in una serie di iniziative che mirano ad investire sul capitale intellettuale del Paese per creare maggiore ricchezza: il Graduate Program, il nuovo programma di selezione e assunzione di giovani talenti neo laureati (15 quelli selezionati quest'anno dopo lo screening di 1.800 candidature) che hanno l'opportunità di partecipare a un percorso di formazione e job rotation che coinvolge anche le società partecipate; Finanza e Mercati, un percorso di formazione dedicato ai finance professional del Gruppo Cdp e delle partecipate (87 i partecipanti); e la Scuola del Turismo, l'iniziativa di Cdp in collaborazione con TH Resorts, che ha l'obiettivo di supportare la diffusione dell'eccellenza italiana nell'ospitalità, attraverso l'attrazione di giovani talenti da tutto il mondo. (Com)