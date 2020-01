Shoah: presidente israeliano Rivlin, molti polacchi hanno aiutato a uccidere ebrei

- Durante la Seconda guerra mondiale, molti polacchi hanno persino assistito all’assassinio degli ebrei, nonostante il popolo polacco abbia combattuto contro la Germania nazista. Lo ha dichiarato oggi il capo dello Stato israeliano, Reuven Rivlin, da Cracovia in occasione di una cerimonia commemorativa del 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. “Ricordiamo che la Germania nazista ha avviato, pianificato e attuato il genocidio contro il popolo ebraico in Polonia e in altri luoghi, assumendosi la responsabilità delle sue azioni – ha affermato -. Ricordiamo anche, con angoscia, che un’assistenza significativa è arrivata da tutta Europa, richiedendo anche l’accettazione della responsabilità”. Rivilin è intervenuto anche sul legame indissolubile tra Israele e Polonia, sottolineando, tuttavia, che “il lavoro di ricerca storica deve essere lasciato agli storici”. Inoltre, Rivlin ha detto: “Il nostro dovere è combattere una battaglia determinata, chiara e senza compromessi contro l’antisemitismo e il razzismo. Oggi ci rivolgiamo al popolo polacco e chiediamo di lavorare insieme per il futuro della prossima generazione, rispettando la storia e ispirandosi alla pace, alla giustizia, alla tolleranza e alla collaborazione”.(Res)