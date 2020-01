Regionali: Zingaretti, si governa da alleati e non da avversari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i risultati delle elezioni regionali, il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti torna a invitare gli alleati di governo, e in particolare il Movimento cinque stelle, a mettere da parte le polemiche. "Non pretendo che qualcuno degli alleati venga meno rispetto alle sue posizioni - ha spiegato -. Come ho detto più volte, si governa da alleati e non da avversari. Dobbiamo continuare ad andare avanti così".(Rin)