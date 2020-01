Russia-Iran: presidente Duma, necessario rafforzare interscambio e investimenti reciproci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa e l’Iran dovrebbero impegnarsi a rafforzare gli scambi e gli investimenti reciproci per far fronte insieme alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente della Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca), Vjacheslav Volodin, arrivato oggi in visita ufficiale a Teheran. “Nella situazione attuale, con gli Stati Uniti che impongono sanzioni e fanno pressioni sui paesi europei per annullare i progetti avviati congiuntamente con Russia e Iran, dobbiamo creare le condizioni necessarie per garantire la stabilità commerciale e proteggere gli investimenti”, ha detto Volodin, ricordando che l’interscambio tra Mosca e Teheran si è attestato ad 1,59 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2019. (Rum)