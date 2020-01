Bari: al teatro Petruzzelli la terza edizione del Wired Digital day

- Terza edizione in Puglia e nel Mezzogiorno, del Wired Digital Day: un evento realizzato da Wired Italia in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Sviluppo. Il Wired Digital Day, edizione 2020, si terrà il prossimo 11 febbraio 2020, al Teatro Petruzzelli di Bari, dalle 9:30 alle 18, con ingresso gratuito. Il presidente della Regione Michele Emiliano ha affermato in una nota: "Sull’innovazione si gioca il futuro degli uomini e del pianeta e innovazione vuol dire anche e soprattutto sostenibilità. Siamo lieti che sia proprio questo il tema scelto per l’edizione 2020 del Wired Digital Day, perché è stato l’obiettivo delle nostre politiche. La nostra idea di sviluppo sostenibile attraversa territorio e ambiente, welfare e inclusione sociale, parità di genere e sviluppo economico, cultura e formazione, ma anche istituzioni e governance. Questa idea si realizza solo con processi partecipativi. La partecipazione non solo nutre la sostenibilità ma la rende possibile e realizzabile. Abbiamo fortemente voluto il ritorno in Puglia di questo evento proprio perché contribuisce ad animare il dibattito sui principali temi dell’innovazione, testimoniando il ruolo da protagonisti che ci siamo ritagliati in questi anni con grande fatica ma anche con visione, sforzandoci di prevedere le sfide dell’immediato futuro”.(Ren)