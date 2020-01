Moldova: ambasciatore Usa, istituzioni forti indispensabili per riforme su giustizia e lotta a corruzione

- Le riforme reali nel campo della giustizia e della lotta alla corruzione nella Moldova sono impossibili senza istituzioni forti e indipendenti. La dichiarazione è stata rilasciata dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Chisinau, Dereck Hogan, in una riunione del gruppo di lavoro congiunto sul rafforzamento dello Stato di diritto in Moldova. Lo riferisce l'emittente radio moldava "Radio Chisinau". Durante la seconda riunione del gruppo di lavoro congiunto sullo stato di diritto e il buon governo nel dialogo strategico moldavo-statunitense, i rappresentanti del sistema giudiziario e gli esperti anticorruzione hanno discusso con i funzionari del Dipartimento di Stato sulle modalità di collaborazione nel settore dell'attuazione delle riforme nel settore della giustizia e il rafforzamento delle capacità delle istituzioni anti corruzione. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Chisinau ha sottolineato l'importanza dell'incontro per realizzare una vera riforma nel settore della giustizia e ottenere risultati nella lotta alla corruzione di alto livello. (segue) (Moc)