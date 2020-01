Moldova: ambasciatore Usa, istituzioni forti indispensabili per riforme su giustizia e lotta a corruzione (2)

- Hogan ha sottolineato che gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere gli sforzi delle autorità per costruire forti istituzioni democratiche, una stampa libera, una società civile energica e un sistema giudiziario indipendente che proteggerà i cittadini del paese e alla fine metterà fine alla corruzione endemica che la Moldova ha subito in tutto questo tempo. "Gli Stati Uniti sono impegnati ad aiutare la Moldova a combattere la corruzione e migliorare lo stato di diritto.Le reali riforme nella giustizia e nella lotta alla corruzione sono impossibili senza istituzioni forti e indipendenti. I cittadini moldavi meritano forti istituzioni democratiche al servizio dei loro interessi e un sistema giudiziario che tratta tutti allo stesso modo ", ha affermato l'ambasciatore. A sua volta, il ministro della Giustizia Fadei Nagacevschi ha ringraziato il governo degli Stati Uniti per il suo sostegno finanziario e assistenza negli ultimi anni nella riforma del settore della giustizia e nel rafforzamento della capacità delle istituzioni giuridiche. (Moc)