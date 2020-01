Speciale difesa: Yemen, ministro Informazione, violenze Houthi hanno colpito sforzi per soluzione politica

- Il ministro dell'Informazione del legittimo governo yemenita, Muammar al Iryani, ha dichiarato che l'aumento delle violenze da parte dei ribelli sciiti Houthi, appoggiati dall'Iran, “ha colpito gli sforzi per una soluzione politica alla crisi in Yemen”. Al Iryani ha sottolineato che “gli Houthi non hanno adempiuto ad alcun obbligo previsto dall'accordo di pace stabilito dal Processo di Stoccolma”. (Res)