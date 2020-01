Speciale energia: Cina, consumo di energia aumentato del 4,5 per cento nel 2019

- Il consumo di energia elettrica della Cina è aumentato del 4,5 per cento su base annua nel 2019. Lo ha reso noto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc). Secondo il rapporto, il tasso di crescita è inferiore di circa la metà rispetto alla crescita dell'8,5 per cento dell'anno precedente. In particolare, l'utilizzo di energia da parte delle industrie primaria e secondaria è aumentato rispettivamente del 4,5 e del 3,1 per cento, ha riferito Meng Wei, portavoce dell'Ndrc. Secondo Meng, l'industria terziaria ha mantenuto la sua crescita annuale più rapida del 9,5 per cento, mentre il consumo di energia residenziale è aumentato del 5,7 per cento rispetto a un anno fa. "La Cina ha continuato i suoi sforzi nel 2019 per ridurre i costi di consumo dell'energia", ha affermato Meng. Il costo annuale del consumo di elettricità per le imprese è stato ridotto di 84,6 miliardi di yuan (circa 12,28 miliardi di dollari) nel 2019, secondo i dati forniti dall'Ndrc. Il paese ha inoltre abbassato i prezzi di trasporto di petrolio raffinato, gas naturale e gasdotti trans provinciali adeguando l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, riducendo i costi degli utenti di oltre 65 miliardi di yuan (9,36 miliardi di dollari) nel corso dell'anno. (Cip)