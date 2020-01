Speciale energia: ambasciatore etiope a Mosca, avviato progetto per costruzione centrale nucleare

- Le autorità dell’Etiopia hanno iniziato a costruire una centrale nucleare russa sulla base di un piano d’azione concordato al summit Russia-Africa dello scorso autunno, siglato dal direttore generale di Rosatom, Aleksej Likhachev, e dal ministro dell’Innovazione etiope, Getahun Mekuria. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d'Etiopia a Mosca, Alemayehu Tegenu, in un’intervista con l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Dopo la firma dell’accordo sono stati creati due gruppi di lavoro per organizzare le attività: adesso siamo nella fase preliminare, dopodiché annunceremo una data precisa per l’inizio dei lavori di costruzione”, ha detto l’ambasciatore, ricordando che al momento in Etiopia non ci sono centrali nucleari e quanto il progetto andrà “a beneficio dei cittadini e dell’economia nazionale”. “Siamo sempre interessati ad attrarre tutte le compagnie russe interessate ad investire nello sviluppo delle nostre infrastrutture, soprattutto in ambito ferroviario”, ha aggiunto Tegenu. (Rum)