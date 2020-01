Busto Arsizio: pregiudicato danneggia bar, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

- Le Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di via Foscolo sono intervenute alle 17,00 di domenica dopo esser stati chiamati perché un noto pregiudicato italiano, un quarantaduenne sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva danneggiato gli arredi di un bar in via Milazzo. Appena arrivati sul posto gli agenti hanno notato la loro vecchia conoscenza che si allontanava a piedi dal locale e l’hanno fermato. L’uomo, evidentemente ubriaco, ha subito mostrato di non essere affatto disposto a collaborare minacciando i poliziotti che tuttavia lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo in possesso anche di un piccolo quantitativo di hashish. Ciò che ha ulteriormente scatenato il quarantaduenne, che a quel punto ha iniziato a tirare colpi ai poliziotti e ai carabinieri intervenuti a loro volta in ausilio dei colleghi, spalleggiato dai genitori e dalla moglie che nel frattempo lo avevano raggiunto. Con non poca fatica – e con il ricorso allo spray al peperoncino di cui sono dotati gli agenti - il quarantaduenne è stato ammanettato e caricato sull’auto di servizio con la quale, in stato di arresto per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e violazione della misura di prevenzione, è stato portato direttamente in carcere. Per i suoi parenti seguirà una denuncia mentre due poliziotti e un carabiniere sono ricorsi alle cure dei medici per traumi giudicati guaribili in pochi giorni. (com)