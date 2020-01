Shoah: consegnate le 27 medaglie d'onore, Saccone, combattere indifferenza e fanatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indifferenza e fanatismo. Sono questi i due grandi nemici che vanno sconfitti secondo il prefetto di Milano, Renato Saccone, intervenuto oggi alla cerimonia di consegna delle 27 medaglie d'Onore concesse, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti all'istituto d'Istruzione Superiore Carlo Cattaneo, in piazza Vetra. Dei ventisette riconoscimenti, ventitré sono stati assegnati alla memoria e sono state ritirate dai familiari dei deceduti, quattro medaglie invece sono state consegnate direttamente nelle mani di Emo Bargellini, Enrico Ceresa, Luigi Ferrari e Rinaldo Russo, sopravvissuti e testimoni della deportazione. “Noi - ha spiegato il prefetto - siamo interpellati ad arrivare per tempo contro questi nemici ed è difficile perché i segni del male si presentano ogni volta in modo diverso, per questo dobbiamo porci in primo luogo contro indifferenza e fanatismo. Contro la tirannide che sviluppa l'impulso a non porsi domande, dobbiamo puntare invece sulla cultura, sullo spirito critico e sull'immedesimarsi nell'altro che sono alla base della democrazia”. Il prefetto, al termine del suo intervento, ha ricordato gli oltre 500mila militari italiani internati “è grazie a loro e ai partigiani – ha concluso Saccone – se il nostro Paese ha salvato la propria reputazione”. (segue) (Rem)