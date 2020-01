Shoah: consegnate le 27 medaglie d'onore, Saccone, combattere indifferenza e fanatismo (2)

- "Non bisogna mai abbassare la guardia di fronte a qualsiasi forma di razzismo e di intolleranza perché un primo segnale va represso e combattuto sul nascere, con azioni concrete e con una forte partecipazione dei cittadini, sostenuti dalle istituzioni che hanno il dovere di ricordare e di reprimere con fermezza ogni tentativo di soppressione delle libertà individuali, contro ogni forma di persecuzione" ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione delle Imprese, Fabrizio Sala intervenuto all'iniziativa durante la quale gli studenti hanno letto brani dal saggio "I sommersi e i salvati" di Primo Levi. "A distanza di 75 anni – ha concluso Sala - è nostro dovere soffermarci e riflettere su ciò che ha rappresentato per il mondo intero questa immane tragedia e per mantenerne vivo il ricordo delle tante, troppe, vite barbaramente spezzate dalla crudeltà di altri uomini". Tra i premiati Luigi Ferrari internato in Germania dal 9 settembre 1943 al 3 ottobre 1945 che, al momento della consegna della medaglia ha voluto dire “grazie del ricordo che fa sentire meno soli, sono entrato nel campo di concentramento a 19 anni e ne sono uscito a 21, pesavo 36 chili. Sono lieto che i giovani non dimentichino, è la dimostrazione che il nostro sacrificio non è stato inutile”. (Rem)