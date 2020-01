Governo: Conte, subito agenda, basta piantare bandierine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i cronisti fuori da palazzo Chigi, ha sottolineato che "l'alleanza contro le destre è questa. Non vedo l'ora di confrontarmi nei prossimi giorni con le forze politiche per individuare le priorità e definire l'agenda, il cronoprogramma. Non possiamo più indulgere in smarcamenti, in rivendicazioni di spazi politici e nel piantare bandierine. La gente vuole pratiche di governo - ha concluso il premier - e tutte le forze politiche saranno giudicate alla fine delle 2023 per quello che hanno fatto".(Rin)