Governo: Conte, contro le destre serve un fronte ampio e progressista

- E' necessario lavorare "per contrastare" le destre, per questo è auspicabile un fronte "ampio e progressista". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti a Palazzo Chigi. "Dobbiamo lavorare per contrastare queste destre, io mi auguro che si possa rinforzare sempre di più un ampio fronte, chiamatelo pure progressista. Però sicuramente un ampio fronte dove possano sentirsi a loro agio forze che vogliono costruire un'alternativa a queste destre", ha continuato Conte sottolineando di "non vedere l'ora" nei prossimi giorni di incontrare le altre forze politiche di maggioranza e "rilanciare" l'agenda di governo per il 2023.(Rin)