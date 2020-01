Giustizia: Conte su prescrizione, state tranquilli, troveremo l'accordo

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti davanti a palazzo Chigi, in merito alla questione della prescrizione ha sottolineato che un accordo sarà trovato: "Domani il ministro Bonafede illustrerà le linee programmatiche sulla giustizia, per la riforma del processo penale stiamo lavorando tutti intensamente per trovare una soluzione di mediazione politica. I cittadini - ha aggiunto - ci chiedono un servizio, in particolare della giustizia penale, efficiente e nell'ambito di questo ci sarà anche la norma sulla prescrizione, state tranquilli che troveremo l'accordo". (Rin)