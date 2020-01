Slovenia: dimissioni premier Sarec saranno formalizzate mercoledì, probabili elezioni anticipate

- Il parlamento della Slovenia dovrebbe riunirsi mercoledì per la seduta nella quale il premier Marjan Sarec formalizzerà le sue dimissioni. Lo ha dichiarato oggi il presidente del parlamento di Lubiana, l'esponente socialdemocratico Dejan Zidan. La maggior parte dei leader dei partiti della Slovenia, intanto, si sono espressi in favore dello scenario del voto anticipato. Secondo l'agenzia di stampa "Sta", le elezioni anticipate potrebbero tenersi a fine aprile. Il premier Sarec ha annunciato oggi la scelta di dimettersi, ammettendo che il suo governo di minoranza non è in grado di portare avanti l'azione per cui è stato votato. (Lus)