Governo: Conte, non indulgere in smarcamenti o nel piantare bandierine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza non deve fermarsi a "piantare bandierine" o a rivendicare spazi politici. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti fuori Palazzo Chigi. "Non dobbiamo più indulgere in smarcamenti, in rivendicazione di spazi politici, non possiamo più permetterci di piantare bandierine", ha affermato Conte sottolineando che i cittadini chiedono "buone pratiche di governo".(Rin)