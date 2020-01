Milano: finto carabiniere con scusa verifica banconote false raggira anziano 90enne, rubati 3 mila euro

- Spacciandosi per carabiniere un truffatore è riuscito a raggirare un anziano di 90 anni portandogli via tre mila euro. Alle 16.15 il finto militare si è presentato a casa della vittima in via Console Marcello, zona Villapizzone, dicendo di dover fare una verifica su possibili banconote false. A quel punto il 90enne ha preso tutti i contanti, circa 3000 mila euro, e li ha consegnati al truffatore che si è allontanato con la somma. Sulla vicenda indaga la polizia.(Rem)