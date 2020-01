Regionali: Ciriani (Fd'I), noi unico partito del centrodestra che cresce, premiata coerenza

- Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, commenta in una nota l'esito delle elezioni di ieri in Emilia-Romagna e Calabria ed afferma che "come ha ribadito la nostra leader Giorgia Meloni, queste elezioni regionali segnano un'ulteriore vittoria per Fd'I, confermando che è l'unico partito del centrodestra che cresce attraverso un rafforzamento che va dal Nord al Sud. Fratelli d'Italia si contraddistingue sempre più come partito nazionale, capace di rappresentare le istanze e gli interessi degli italiani. Inoltre - prosegue il parlamentare - la nostra coerenza e una linea politica trasparente e coerente sono gli altri motivi per cui gli elettori ci stanno premiando ad ogni tornata elettorale. Dall'altro lato, risulta evidente la dissoluzione del Movimento cinque stelle che sempre di più si presenta soltanto come partito delle poltrone, scomparso dalle preferenze degli elettori. Proprio per questo riteniamo che sarebbe necessario ridare la voce agli italiani, affinché scelgano da chi essere governati. Intanto - conclude Ciriani - continueremo nella nostra opposizione responsabile verso un governo tenuto insieme soltanto dalla paura del voto e dalla fame di potere e poltrone". (Com)