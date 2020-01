Iran: elezioni parlamentari, Rohani "preoccupato" dopo l'esclusione di 9.500 candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha espresso preoccupazione per “la democrazia e la sovranità nazionale” dopo che il Consiglio dei guardiani, organismo costituzionale che ha compito di vagliare la validità delle candidature per elezioni legislative e presidenziali, ha escluso 9.500 potenziali candidati su un totale di 14.500 domande, tra cui 95 deputati, in vista delle consultazioni parlamentari del 21 febbraio. Rohani, la cui alleanza moderata teme di perdere la maggioranza in parlamento, ha denunciato il rischio che “le decisioni vengano prese altrove rispetto alle urne”. Durante un incontro con alcuni governatori provinciali, il presidente della Repubblica islamica ha detto che "il più grande pericolo per la democrazia e la sovranità nazionale è il giorno in cui le elezioni diventano una mera formalità: speriamo che Dio non ci consenta mai di giungere a questo giorno". (segue) (Res)