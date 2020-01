Iran: elezioni parlamentari, Rohani "preoccupato" dopo l'esclusione di 9.500 candidati (2)

- In un apparente riferimento agli ultra-conservatori, Rohani ha affermato che "dovrebbero almeno lasciare che ci sia competizione e partecipazione", sottolineando come il sistema politico iraniano "non è un sistema a partito singolo". Nel suo discorso riportato per intero sul sito della presidenza iraniana, Rohani ha invitato la popolazione a recarsi in massa alle urne il prossimo 21 febbraio. “E’ possibile non poter votare per varie ragioni, tuttavia è molto pericoloso non recarsi alle urne a causa delle poca fiducia”, ha affermato il capo dello Stato iraniano. "È molto importante per le persone poter scegliere tra diverse opzioni", ha aggiunto il presidente. (segue) (Res)