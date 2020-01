Iran: elezioni parlamentari, Rohani "preoccupato" dopo l'esclusione di 9.500 candidati (3)

- Le elezioni del 21 febbraio per il rinnovo dei 290 parlamentari del Majlis (parlamento monocamerale iraniano) giungono in un momento particolarmente teso per l’Iran. L’uccisione lo scorso 3 gennaio a Baghdad in un raid statunitense del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione, ha esacerbato lo scontro con Washington portando i due paesi molto vicini ad un conflitto. Alla situazione di fortissima tensione con gli Stati Uniti si aggiungono le divisioni interne e le drammatiche condizioni economiche che sta vivendo il paese a causa delle sanzioni imposte da Washington dopo il ritiro unilaterale dall’accordo sul nucleare. Secondo la costituzione della Repubblica islamica, il Consiglio dei Guardiani deve dare il suo giudizio per ogni candidato che si iscrive alle elezioni parlamentari e presidenziali. Composto da sei teologi nominati direttamente dalla Guida suprema e sei giuristi scelti dalla magistratura, il Consiglio è stato istituito per impedire la candidatura di personaggi ostili ai valori della Rivoluzione islamica del 1979. (Res)