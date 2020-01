Governo: Conte, nessuna instabilità, dopo Stati generali da M5s nuova energia

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti davanti a palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sui rischi di instabilità dell'azione di governo dopo l'esito delle elzioni che ha indebolito il Movimento cinque stelle, ha scandito: "Non ritengo ci sia nessuna instabilità. Come lavoravamo ieri, lavoriamo oggi e lavoreremo domani. Inoltre, Il M5s, con un breve intervallo temporale e cioè a marzo, arriverà agli Stati generali che torneranno utili per rilanciare entusiasmo ed energia all'interno del Movimento". Conte si è detto sicuro che "questa fase di transizione si definirà. Vedrete - ha concluso - che, come ho avuto sempre, avrò ancor di più gli amici del M5s pronti a dare un grande contributo per le riforme e tutte le misure che i cittadini attendono". Il premier, inoltre, facendo riferimento all'esito del voto in Emilia Romagna e Calabria, ha ribadito che si tratta di un appuntamento per il quale "è improprio attribuire significati nazionali", sottolineato che "i numeri in Parlamento sono diversi" rispetto alle elezioni Regionali. (Rin)