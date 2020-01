Tunisia: Elloumi (Qalb Tounes), Fakhfakh scelto per sciogliere il Parlamento

- La scelta del presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, di affidare l’incarico di formare il governo a Elyes Fakhfakh “nasconde la volontà di sciogliere il Parlamento”. Lo ha detto Yadh Elloumi, esponente del partito populista tunisino Qalb Tounes, all’emittente radiofonica locale “Jawhara Fm”. Secondo l’esponente del partito tunisino giunto secondo alle elezioni parlamenti dello scorso ottobre, il capo dello Stato poteva scegliere tra molte altre personalità in grado di raccogliere maggiore consenso nell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (Arp, il parlamento tinisino), ma alla fine ha optato per un’altra direzione. Elloumi ha definito “debole” il nuovo premier incaricato, spiegando che la decisione di Saied nasconde la volontà personale del presidente di "sciogliere il Parlamento e attuare una propria agenda”. Il parlamentare ha spiegato che Said sta esercitando pressioni per sostenere l'esclusione di Qalb Tounes dalla formazione del prossimo esecutivo. Secondo Elloumi, il presidente Saied starebbe violando la Costituzione e trasformando la democrazia tunisina in un regime presidenziale. (Tut)