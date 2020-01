Slovacchia: premier, annunciate misure preventive contro diffusione coronavirus

- Le autorità slovacche prenderanno una serie di provvedimenti per prevenire la diffusione del coronavirus, monitorando attentamente la situazione negli ospedali, nei due aeroporti del paese e nei pressi dei valichi di frontiera più importanti. Lo ha annunciato il capo del governo di Bratislava, Peter Pellegrini, al termine di una riunione con i rappresentanti del ministero della Sanità. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa "Tasr", il premier ha invitato la popolazione a vaccinarsi contro l'influenza, a ponderare l'opportunità dei propri viaggi all'estero e a non allarmarsi. Su mandato del capo del governo, il dicastero della Sanità ha stanziato 400 mila euro per l'acquisto di attrezzature per l'Autorità di salute pubblica (Uvz) al fine di migliorare la qualità dei test di laboratorio. Pellegrini chiederà anche al ministero dei Trasporti di svolgere esercitazioni all'aeroporto Stefanik di Bratislava. I due valichi presso i quali saranno (Vap)