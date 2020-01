Speciale energia: ambasciatore etiope a Mosca, inizieremo a riempire Diga della rinascita nel 2020

- Le autorità dell’Etiopia vogliono iniziare a riempire la Grande diga della rinascita sul fiume Nilo nel corso di quest’anno e hanno già garantito che il processo non avrà alcun impatto negativo sull’Egitto. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d'Etiopia a Mosca, Alemayehu Tegenu, in un’intervista con l’agenzia di stampa “Sputnik”. “Abbiamo in programma di iniziare a riempire la diga durante la stagione delle piogge”, ha detto il diplomatico, aggiungendo che “non ci sarà bisogno di un mediatore internazionale per garantire il proseguire del processo negoziale: si tratta di un problema dell’Africa, che va risolto quindi dai popoli africani”. Stando alle sue affermazioni, la diga al momento è completa al 70 per cento. (Rum)