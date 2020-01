Speciale energia: Croazia, quasi un terzo dei consumi nazionali proviene da fonti rinnovabili

- La partecipazione dell'energia da fonti rinnovabili nei consumi croati è attualmente pari al 28 per cento. Lo ha riferito oggi il sito di informazione "Novac", secondo cui il dato annovera Zagabria tra i paesi dell'Unione europea che hanno superato le disposizioni per il 2020. L'obiettivo per la Croazia era di superare i 20 punti percentuali, ma la produzione da fonti rinnovabili ha superato il 23 per cento già nel 2004. Il dato attuale è tuttavia inferiore a quello riscontrato nel 2015, quando l'energia da fonti rinnovabili rappresentava il 29 per cento dei consumi. (Zac)