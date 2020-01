Sesto S.G: pedinato fino a deposito droga, macellaio-pusher arrestato con 1 kg di cocaina

- Un 30enne marocchino dipendente di una macelleria di Sesto San Giovanni è stato arrestato per spaccio dopo essere stato trovato con un chilogrammo di cocaina nei pantaloni, appena prelevata da un nascondiglio. I carabinieri della stazione locale hanno agganciato l'uomo insospettiti dai suoi movimenti in scooter. A quel punto lo hanno seguito fino a Concorezzo (MB) dove lo hanno visto entrare in un garage e uscire poco dopo. A quel punto lo hanno bloccato e trovato con il 'panetto' marchiato da una stella a sei punte. Gli uomini dell'Arma hanno poi eseguito una perquisizione domiciliare a Monza a casa dell'uomo, già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova, dove è stata trovata della sostanza da 'taglio', bilancini e materiale di confezionamento. (Rem)