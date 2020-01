Smog: Coldiretti, stop auto con poco verde in città, a Milano 18,1 metri quadrati a testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A provocare lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inquinanti gassosi. A Milano, ad esempio, ogni abitante dispone di 18,1 metri quadrati di verde urbano a testa, a fronte di una media italiana di 32,8. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale sulla base dei dati Istat, in occasione della nuova allerta inquinamento in Lombardia che domani, martedì 28 gennaio, farà scattare le misure temporanee antismog di primo livello nei Comuni con più di 30 mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Monza e Brianza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova. La disponibilità pro capite di verde urbano nelle principali città lombarde – precisa la Coldiretti regionale – varia da provincia a provincia. A Lecco ogni abitante ha a disposizione 15,4 metri quadrati di verde urbano; segue Milano con 18,1; Varese con 19,9; Pavia con 23,8; Bergamo con 25,2; Brescia con 25,8 metri quadrati per abitante; Cremona con 28,3 metri quadrati; Mantova con 38,7 metri quadrati; Lodi con 57,6; Como con 70; Monza con 70,5 metri quadrati per abitante. Infine troviamo Sondrio con 297 metri quadrati di verde urbano pro capite. (segue) (com)