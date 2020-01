Gambia: governo vieta attività movimento di protesta contro presidente Barrow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Gambia ha vietato il movimento “Operation 3-Years Jotna”, creato per protestare contro la decisione del presidente Adama Barrow di rinnegare la promessa di indire elezioni quest'anno. È quanto riferito dal portavoce del governo Ebrima G Sankareh in una nota in cui ha definito il movimento “sovversivo, violento e illegale”, non essendo legalmente registrato ed essendo “determinato a disfare illegalmente il governo eletto costituzionalmente”. Contestualmente il governo di Banjul ha anche sospeso le due stazioni radio “Home Digital Fm” e “King Fm” per aver diffuso “messaggi incendiari” e aver invitato i cittadini gambiani a unirsi a Jotna. Nelle ultime settimane migliaia di persone hanno aderito al movimento “Operation 3-Years Jotna” per protestare contro la decisione del presidente Barrow di restare al potere nonostante avesse annunciato l’intenzione di lasciare dopo tre anni alla guida del paese. La polizia ha arrestato finora 137 persone che hanno partecipato alle manifestazioni di protesta. Nel marzo scorso Barrow – subentrato all’ex presidente Yahya Jammeh nel gennaio 2017 dopo aver sconfitto il suo predecessore alle elezioni presidenziali del dicembre 2016 – ha proposto di tenere nuove elezioni nel 2021, al termine di un regolare mandato presidenziale, proposta respinta da due dei partiti che formano la coalizione al potere. (Res)