Difesa: ministro Esteri francese Le Drian, Usa abbiano “buon senso” di non ritirare presenza militare in Sahel

- La Francia auspica che gli Stati Uniti abbiano il “buon senso” di non ritirare il proprio sostegno alle operazioni militari a guida francese nel Sahel. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian nel corso di una conferenza stampa. Le dichiarazioni di Le Drian giungono mentre è in corso la visita a Washingron del ministro della Difesa francese Florence Parly per cercare di convincere i vertici politici e militari degli Stati Uniti a non ritirarsi dalla regione del Sahel. Nel corso della sua visita, si legge in una nota del ministero della Difesa, Parly incontrerà il segretario di Stato Usa per la Difesa, Mark Esper, mentre nei prossimi giorni si recherà nella capitale statunitense una delegazione del ministero degli Esteri francese. La scorsa settimana la stessa Parly, in visita nei paesi del Sahel, aveva annunciato la sua imminente visita a Washington. “Sarò nella capitale Usa nei prossimi giorni per discutere la questione. Contiamo sul prezioso sostegno degli Stati Uniti per il successo di questo sforzo consolidato”, aveva detto Parly al parlamento francese. (segue) (Res)