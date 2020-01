Difesa: ministro Esteri francese Le Drian, Usa abbiano “buon senso” di non ritirare presenza militare in Sahel (3)

- L’annuncio è stato dato dallo stesso capo dell’Eliseo al termine del vertice G5 Sahel che si è svolto a Pau lo scorso 13 gennaio con l’obiettivo di ridiscutere la presenza francese nel Sahel. Oltre a ciò, nel summit di Pau la Francia e i paesi del G5 Sahel (Niger, Ciad, Mauritania, Burkina Faso, Mali) hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione militare di fronte all'ondata di attacchi jihadisti che sta interessando la regione e hanno concordato di istituire “un nuovo quadro politico, strategico e operativo”, ribattezzato “Coalizione per il Sahel”, che riunirà il G5 Sahel, la forza Barkhane (a guida francese) e i paesi partner, al fine di coordinare meglio la loro azione. In particolare, i leader hanno deciso di “concentrare immediatamente i loro sforzi militari, sotto il comando congiunto della forza Barkhane e della Forza congiunta del G5 Sahel, nelle tre aree di confine (Mali, Burkina Faso e Niger)", dove si sono concentrati gli attacchi negli ultimi mesi, principalmente per mano dello Stato islamico del Grande Sahara (Eigs). Il futuro raggruppamento di forze speciali europee, denominato Takuba, sarà integrato in questo comando congiunto. (Res)