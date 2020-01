Velletri: trovato morto in via dei Cinque Archi, autopsia per chiarire cause decesso

Roma, 27 gen 12:40 - (Agenzia Nova) - La procura della repubblica di Velletri ha sequestrato la salma del 56enne il cui corpo è stato ritrovato questa mattina alle 9.30 circa in una cunetta di scolo che fiancheggia la via dei Cinque Archi a Velletri. Sul posto, chiamati da un passante, sono intervenuti i carabinieri ed un medico legale il quale non ha riscontrato evidenti traumi esterni sul corpo della vittima. Nulla quindi, che riconducesse la morte ad un eventuale investimento di un’auto pirata. Per accertare le cause del decesso, quindi, bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - La procura della repubblica di Velletri ha sequestrato la salma del 56enne il cui corpo è stato ritrovato questa mattina alle 9.30 circa in una cunetta di scolo che fiancheggia la via dei Cinque Archi a Velletri. Sul posto, chiamati da un passante, sono intervenuti i carabinieri ed un medico legale il quale non ha riscontrato evidenti traumi esterni sul corpo della vittima. Nulla quindi, che riconducesse la morte ad un eventuale investimento di un’auto pirata. Per accertare le cause del decesso, quindi, bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia. (Rer)