Regionali: Brunetta (FI), in Emilia-Romagna centrodestra sovranisa ha spaventato ceti medi, serve riflessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul risultato, "comunque straordinario", dell'Emilia Romagna nel centrodestra serve una riflessione. Lo dice Renato Brunettra (FI) secondo il quale "il centrodestra è stato assolutamente competitivo, però un centrodestra a trazione leghista ha, evidentemente, spaventato i ceti medi". Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ha parlato dai microfoni di Radio Radicale. "Matteo Salvini ha fatto una grande campagna elettorale, ma evidentemente la sua campagna impostata su tematiche eminentemente nazionali e non regionali ha spaventato i cittadini dell'Emilia Romagna. I ceti medi sono già impauriti per la crisi economica, per l'immigrazione, per la globalizzazione, e non hanno trovato nell'offerta politica della Lega sufficiente ragione per votare in massa la nostra coalizione". (segue) (Rin)