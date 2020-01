Regionali: Brunetta (FI), in Emilia-Romagna centrodestra sovranisa ha spaventato ceti medi, serve riflessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo deve far riflettere", aggiunge Brunetta che poi afferma: "Solo un centrodestra unito, plurale, liberale, europeo, può essere davvero competitivo. La coalizione già vincente in Veneto, in Lombardia, in Trentino, in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, in Abruzzo, in Molise, in Basilicata, in Sicilia, in Sardegna, in tutte le Regioni che abbiamo conquistato negli ultimi anni. I modelli vincenti non sono sovranisti o populisti o estremisti. Questo è il centrodestra vincente. Un centrodestra estremo, evidentemente, rischia di spaventare fasce larghe della popolazione e di non essere, alla fine, vincente. Dobbiamo lavorare - continua Brunetta - a un campo sempre più largo, inclusivo, con i sindaci, con i movimenti, con il civismo, con l'Altra Italia lanciata dal presidente Berlusconi e che deve diventare il catalizzatore della prossima stagione politica. Lavoriamo in Parlamento, nel partito, nella coalizione. E basta col cannibalismo all'interno del centrodestra della nostra classe dirigente. Uniti si vince, nel rispetto reciproco, senza egemonie", conclude Brunetta. (Rin)