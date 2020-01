Shoah: sindaco Frascati, riaffermare con forza valori democratici, sociali e solidali

Il comune di Frascati celebra la "Giornata della memoria". In questa giornata, "l'amministrazione comunale di Frascati ribadisce con forza l'importanza di riaffermare i valori democratici, sociali e solidali che la contraddistinguono da sempre - dichiara il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti - Per questo voglio ricordare Clelia Casolino, cittadina di Frascati, e suo marito Alberto Ragionieri, che hanno ottenuto il riconoscimento di 'Giusti fra le Nazioni' per non aver esitato a mettere a rischio la vita loro e quella dei loro cari, per aiutare alcune famiglie ebree durante il periodo dei rastrellamenti nazisti a Roma. Oggi, in una fase in cui i rigurgiti antisemiti e razzisti cercano visibilità, è fondamentale mantenere alta l'attenzione sulla devastazione sociale che certi atteggiamenti possono creare. Per questo come sempre il Comune di Frascati ha messo a disposizione delle scuole i propri spazi per far sì che i giovani e giovanissimi si confrontino, per comprendere la tragedia sofferta da milioni di persone nel corso della Seconda Guerra Mondiale: ebrei, rom, persone di diverso orientamento sessuale e diversamente abili".