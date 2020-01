Shoah: sindaco Frascati, riaffermare con forza valori democratici, sociali e solidali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia immane della Shoah, dell'Olocausto di milioni di esseri umani, è certamente una parte fondamentale della nostra Storia, ma oggi troppo spesso corriamo il rischio che il suo ricordo venga dimenticato dall'eccessiva consuetudine e da chi, in maniera vergognosa, tenta di ridurla ad un semplice evento del passato, utile solo per lo studio e per le commemorazioni - dichiara il presidente del Consiglio comunale Paola Gizzi - La Shoah è molto di più, è il monito perenne a tutta l'umanità dell'abisso nel quale l'odio e la follia umana ci possono trascinare. Non possiamo e non dobbiamo permettere che la memoria di quanto avvenuto si affievolisca e per far questo dobbiamo diffondere, giorno per giorno, alle nuove generazioni i valori che quella tragica esperienza ha insegnato all'Europa e al mondo intero. Gli atteggiamenti razzisti e la rivalutazione di espressioni politiche autoritarie e violente a cui assistiamo ogni giorno è la concreta dimostrazione di come sia necessario mantenere vivo il ricordo di ciò che è stato, affinché gli ideali di Libertà ed Eguaglianza tra gli uomini vengano riaffermati e prevalgano sull'insensatezza e la banalità del male, dalla quale dobbiamo difenderci senza sosta. La memoria di ciò che è stato sia la nostra speranza per un futuro migliore". (Com)