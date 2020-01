Turismo: Albania, nel 2019 numero visitatori stranieri cresciuto dell'8,1 per cento, italiani al quarto posto (2)

- A seguire i visitatori dalla Grecia, con circa 597 mila persone, +8,0 per cento. Al quarto posto gli italiani, con oltre 467 mila visitatori, ossia 7,3 per cento in più. Circa 32 mila sono stati i visitatori giunti dall'Italia, nell'ultimo mese dello scorso anno, ossia una crescita su base annua del 12,0 per cento. La crescita più forte, durante il 2019, e' stata registrata fra i turisti svizzeri, +18,2 per cento, anche se in totale risultano circa 65 mila visitatori. Dopo il boom registrato nel 2018, lo scorso anno invece invece si e' verificato un calo dei visitatori giunti dalla Polonia. Il loro numero e' sceso a circa di 132 mila visitatori, ossia -13,9 per cento. Nel 2018 il numero degli stranieri giunti in Albania è stato di oltre 5,9 milioni di persone, crescendo del 15,8 per cento rispetto all'anno precedente. (Alt)