Romania: parlamento si riunisce domani per esaminare ddl su abrogazione delle pensioni speciali

- Il parlamento della Romania si riunisce domani in sessione straordinaria per esaminare il ddl sull'abrogazione delle cosiddette pensioni speciali, di cui beneficiano anche i magistrati e che non vengono concesse in base al principio dell'anzianità contributiva. L'Ispezione giudiziaria afferma in un comunicato che il ddl di abrogazione violerebbe "brutalmente" i principi dell'indipendenza e dell'inamovibilità dei giudici, nonché articoli della Costituzione e provvedimenti della Corte europea per i Diritti Umani. Il 29 marzo, invece, il legislativo si riunirà in seduta comune per la fiducia del governo sul ddl sull'elezione dei sindaci in due turni. L'esecutivo ha inviato al parlamento la proposta legislativa in oggetto, affermando che l'iniziativa è determinata dall'alterazione dello standard democratico a livello delle comunità locali. Dall'opposizione, il Partito social democratico (Psd) ha ribadito che inoltrerà, accanto all'Unione democratica dei magiari di Romania (Udmr), una mozione di sfiducia contro il governo liberale.(Rob)