Rieti: Usb, lavoratori Gls in sciopero da venerdì, manca ancora stipendio dicembre

- Da venerdì 24 gennaio sono in sciopero i lavoratori della Gls di Rieti "che aspettano ancora lo stipendio di dicembre". L'Unione sindacale di base lavoro privato, in una nota stampa, spiega: "La rete d'impresa Alma srl, in appalto nelle sede di distribuzione di Gls di Rieti, ha effettuato l'ennesima ristrutturazione societaria: ben 7 negli ultimi 18 mesi, una girandola di cambi appalto con una condizione di incertezza e di ritardati pagamenti che è diventata insostenibile. Lo sciopero è totale con il 100 per cento delle adesioni. Ad essere sotto accusa è il sistema di gestione in appalto che non funziona, perché si rivela sempre più come una modalità di controllo della forza lavoro con l'obiettivo di tenere basso il costo del lavoro ed il livello delle tutele". L'Unione Sindacale di Base "rivendica il pagamento immediato dei salari e l'internazionalizzazione di tutte le maestranze. Basta appalti basta precarietà". (Com)