Regionali: Annunziata (Pd), ricandidatura De Luca rafforzata da risultato in Emilia-Romagna

- "Non ci siamo sottratti alla politicizzazione forzata del voto in Emilia-Romagna voluta da Salvini e abbiamo vinto. Il Partito democratico si è riconfermato prima forza della coalizione, mentre Bonaccini ha riaffermato la propria riconoscibilità politica, così come non va sottaciuto il prezioso lavoro svolto dalla Sardine durante tutta la campagna elettorale". Lo ha affermato in una nota Leo Annunziata segretario campano del Pd. "Il Pd si pone al centro di un campo largo – ha aggiunto Annunziata - nel quale collaborazione e coesione tra le forze politiche di centro sinistra, come dimostra il dato in Emilia-Romagna, sono presupposti di successo. E' evidente che alla luce di questo risultato la ricandidatura del presidente De Luca a governatore della Campania, garanzia di buon governo per la Regione, ne esca ulteriormente rafforzata. Noi intanto saremo aperti al dialogo con tutte le forze che non si riconoscono nel fronte sovranista", ha concluso l'esponente del Pd. (Ren)