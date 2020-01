Usa-Argentina: marcia indietro di Washington su dazi a importazioni alluminio e acciaio

- Gli Stati Uniti hanno fatto marcia indietro sull'imposizione di dazi del 25 per cento alle importazioni di acciaio e del 10 per cento a quelle di alluminio dall'Argentina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli Esteri di Buenos Aires, Felipe Solà, in un'intervista a "Radio 10", nella quale ha rivelato che il paese sudamericano non figura nella lista ufficiale dei paesi colpiti dalla misura protezionista di Washington. "E' una gran notizia", ha affermato il ministro argentino, sottolineando che il risultato è dovuto a un gran lavoro dell'ambasciata argentina negli Stati Uniti. (segue) (Abu)