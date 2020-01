Usa-Argentina: marcia indietro di Washington su dazi a importazioni alluminio e acciaio (3)

- Il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, già in precedenza aveva manifestato ottimismo circa un possibile dietro-front degli Stati Uniti. "Pensiamo che la questione dei dazi su acciaio e alluminio si possa superare", aveva affermato Solà lo scorso dicembre in un'intervista rilasciata al canale televisivo "C5N". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva annunciato il 2 dicembre scorso che avrebbe reintrodotto i dazi del 25 per cento e 10 per cento rispettivamente alle importazioni di acciaio e alluminio anche per il Brasile e l'Argentina, paesi inizialmente esclusi. "Abbiamo un dialogo costante con Washington, i nostri funzionari sono permanentemente in contatto telefonico", aveva quindi aggiunto da parte sua il ministro argentino. (segue) (Abu)