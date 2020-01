Usa-Argentina: marcia indietro di Washington su dazi a importazioni alluminio e acciaio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso presidente Usa aveva giustificato la decisione con la forte svalutazione sofferta dalle monete dei due paesi sudamericani. "Brasile ed Argentina hanno subito una consistente svalutazione delle loro monete, un fatto non positivo per i nostri agricoltori", ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. "Per questo ristabilirò con effetto immediato i dazi su tutto l'acciaio e l'alluminio importato negli Stati Uniti da questi due paesi". Il magnate statunitense aveva quindi approfittato dell'occasione per rivolgere un ennesimo appello all'autorità monetaria del suo paese ad "allentare" il tasso di sconto. "La Federal Reserve dovrebbe agire per impedire che questi paesi approfittino del nostro dollaro forte per svalutare le loro monete", ha scritto Trump. In piena guerra commerciale con la Cina, nel marzo del 2018, Trump aveva annunciato l'introduzione di dazi del 25 per cento alle importazioni di acciaio e del 10 per cento a quelle di alluminio. Successivamente aveva tuttavia stabilito un'eccezione per l'Argentina, il Brasile, la Corea del Sud e l'Unione Europea. (Abu)