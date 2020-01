Nigeria: febbre di Lassa, sale a 29 il bilancio delle vittime

- Almeno 29 persone sono morte dopo aver contratto il virus della febbre di Lassa in Nigeria. Secondo quanto riferisce il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Nndc), le autorità locali hanno annunciato un aumento delle misure di emergenza per il contenimento dell'ultimo focolaio della febbre. "Al 24 gennaio 2020 – ha fatto sapere l'Nndc in una nota – erano 195 i casi confermati e 29 i decessi segnalati in 11 stati del paese". Già nelle scorse settimane era stato attivato un centro operativo d'emergenza per coordinare una strategia di intervento contro il numero crescente di casi in tutto il paese. (Res)