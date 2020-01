Cina: Commissione sanitaria, maggiore controllo su contatti con pazienti infetti da coronavirus

- Le autorità sanitarie della Cina hanno esortato a rafforzare la gestione a livello comunitario delle persone che sono state in stretto contatto con pazienti con infezione da coronavirus. "Con l'aumentare del numero di casi confermati e sospetti di polmonite causati dal nuovo coronavirus, il numero di contatti stretti è aumentato drammaticamente", ha dichiarato He Qinghua, funzionario della Commissione sanitaria nazionale in una conferenza stampa a Pechino. "Le istituzioni mediche e sanitarie a tutti i livelli devono cooperare meglio con le comunità locali per condurre indagini epidemiologiche e identificare contatti stretti", ha affermato He. Il funzionario ha anche invitato gli operatori della comunità, i medici di famiglia e i medici di prevenzione a partecipare al lavoro di monitoraggio di coloro che hanno avuto stretti contatti con i pazienti infetti. "Le condizioni di salute dei contatti stretti devono essere verificate su base giornaliera e l'esame, la diagnosi o il trattamento di quarantena verranno avviati immediatamente una volta rilevate condizioni anomale", ha affermato. (Cip)